ضخ المياه من خزان القرضابية إلى الخزان المجاور لجامعة سرت

أكد مدير إدارة المرافق المحلية والاشغال العامة ببلدية سرت منصور دلة أنه تتواصل منذ مساء أمس الاربعاء عملية ضخ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى خزان المياه المجاور لجامعة سرت والتابع لمكتب شركة المياه بسرت.

وأوضح دلة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه لا توجد أى مشاكل في عملية الضخ من خزان المياه بسرت للمساكن بالمدينة مشيرا إلى وجود مشاكل فنية بالخزان الرئيسي اجدابيا لافتا إلى أنه تم استبدال الخط من مسار آخر إلى سرت تنظيما لعمليات توزيع كمية المياه داخل المشاريع الزراعية الواقعة في نطاق بلدية سرت والتي يقوم جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى بالأشراف على توزيع المياه إليها

وبين مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز وضعت جدول لتوزيع المياه للمشاريع الزراعية ومواعيد فتح وإغلاق صمامات المياه

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