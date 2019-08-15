روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإقامة عملية سياسية للتغلب على الانقسام في البلاد.

زاخاروفا أضافت في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية،: “موقفنا هو أنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية للأزمة الليبية”، مؤكدة أهمية الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار كخطوة أولى.

وحثت القوى العسكرية والسياسية في ليبيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، واتخاذ تدابير لإجراء عملية سياسية شاملة بهدف التغلب على انقسام البلاد، وتشكيل مؤسسات دولة موحدة وفعالة، قادرة على استعادة السلام والازدهار.

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