118 دورية تشارك في خطة تأمين بنغازي

تشارك نحو 118 دورية أمنية ثابتة ومتحركة في خطة تأمين مدينة بنغازي عبر انتشارها على طول طرق المدينة ومفترقاتها الرئيسية ومداخلها.

وقام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، فجر الخميس، بجولة ليلية لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المدينة، وتفقد سير الأمن في المدينة رفقة رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي، للتفتيش على أماكن ثبوت دوريات الأمن الظاهر في شوارع وأزقة وميادين بنغازي

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، فقد طالب العميد عادل عبد العزيز المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.

وأكد عبد العزيز ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المنوط برجال الشرطة والمجاهرة بالأمن لفرضه في الشارع، مشددا على ضرورة ضبط كل الخارجين عن القانون واتخاذ أقصى درجات العقاب القانونية حيالهم.

وأصدر تعليماته لرئيس الخطة الأمنية بضرورة التشديد على الحضور والانصراف ومتابعة إجراءات المنقطعين عن العمل والمتغيبين، لتتخذ حيالهم الإجراءات الرادعة.

ونبه العميد عادل عبد العزيز كافة المواطنين المارين عبر الاستيقافات الأمنية بضرورة الإسراع في تركيب اللوحات المعدنية وتسجيل مركباتهم في أقسام المرور والتراخيص، وإزالة الزجاج المعتم، منعا لحجزها قبل الحملة التي ستطلقها مديرية الأمن السبت المقبل.

وأعلن عبدالعزيز عن تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، مؤكدا تقسم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بأمرة ضباط أكفاء يتبعون رئيس الخطة لضمان انتشار أوسع لها وتغطية ساعات الذروة وكامل ساعات الليل وساعات الصباح الأولى التي تأذن بانطلاق الخطة المرورية المعتمدة لدى مديرية الأمن.

من جهته، أكد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية – رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي انتشار الدوريات الأمنية المطقمة في الطوق الخارجي لمدينة بنغازي من بنينا حتى سيدي علي وسيدي فرج والطلحية، والقوارشة واللويفية وقنفودة وقاريونس، لافتا إلى أن الطوق الأمني للمدينة مكتمل بالكامل بما في ذلك البوابات والمداخل السبعة للمدينة.

وأشار إلى انتشار بقية الدوريات المطقمة المكونة من كافة مراكز الشرطة والأقسام بمديرية أمن بنغازي إضافة إلى إدارتي الأمن المركزي والبوابات والتمركزات الأمنية والتفتيش على كامل الشوارع الرئيسية في المدينة وكامل مفترقاتها وجزر الدوران بها، مؤكدا على كافة الوحدات أن تشرع في الاستيقافات الأمنية لإجراء التفتيش الدوري بعد منتصف الليل.

وقال إن كافة الدوريات مربوطة عبر أجهزة اللاسلكي مع غرفة عمليات مديرية أمن بنغازي، ويتم التعامل مع أي بلاغ سواء من التمركزات أو نطاق اختصاص المراكز بالانتقال إلى مكان الواقعة في شكل لجان أمنية مشتركة للعمل وفقا لأعلى درجات الاستعداد والدقة.

ولفت إلى القبض الذي جرى على أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة في المدينة، مؤكدا اعتراف العصابة على عمليات سطو وقتل وسلب وسرقة كانت جميعها مقيدة ضد مجهول، وكانت معرفتها وإلقاء القبض على مرتكبيها بفضل الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف أرجاء المدينة الذين يلبون النداء لحظة وروده.

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