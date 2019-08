سلامة يدين استهداف الأطباء والمسعفين بطرابلس

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات ما أسماه بـ”الهجمات الشرسة” على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في طرابلس.

وقال سلامة في بيان اليوم الخميس، إن الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ “جريمة حرب”، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفق تعبير البيان.

