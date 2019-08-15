الثني يتعهد بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان

تعهد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان، والعمل على تذليل كافة الصعاب أمامها وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.

جاء ذلك خلال استقبال الثني في مدينة بنغازي، وفدا من بلدية الزنتان ضم قادة عسكريين وحكماء وأعيانا إضافة إلى أعضاء من المجلس التسييري للبلدية.

وقالت “المؤقتة في بيان”، إن الثني والوفد الذي يضم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي، ناقشوا أوضاع بلدية الزنتان ومشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة المؤقتة وسير عملها.

وأضافت الحكومة أن الوفد شدد على دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدا عدم اعترافه بأي حكومة موازية، مثمنا دور “المؤقتة” في دعم بلدية الزنتان من خلال إقامة العديد من المشاريع الخدمية وتوفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها البلدية.

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