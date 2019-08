الشرارة تهاجم «صنع الله» و«عماد بن كورة» لهذا السبب

استنكرت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في بياناً لها اليوم الخميس تصريحات رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة اتهامهما شركات توزيع الوقود بالفشل في القيام بالمهام المناطة بها وعدم قدرتها على سحب الكميات المخصصة لها.

واعتبرت الشركة في بيانها لها أن تلك التصريحات تفتقد للمصداقية والشفافية وتفتقر للجانب المهني في نقل الحقيقة.

