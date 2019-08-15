كشف ملابسات “جريمة بشعة” في طرابلس

كشف العاملون في مركز شرطة باب بن غشير في طرابلس، ملابسات “جريمة قتل بشعة” راح ضحيتها مسن يبلغ من العمر 79 عاما.

وقال مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في بيان، الخميس، إن شخصا في الأربعينيات من العمر أقدم على قتل جاره المسن بواسطة سكين، حيث طعنه عده طعنات في جسمه أدت إلى وفاته، بمنطقة بن عاشور.

وأضاف البيان أن رئيس المركز عقيد سالم البوراوي قام بتشكيل فريق عمل من المركز لتحري وجمع المعلومات عن القاتل وضبطه، وخلال فترة زمنية قصيرة جدا تمكن الفريق المكلف بضبط القاتل وجلب أداة الجريمة “السكين” وباشر المركز بالتحقيق في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة ومكتب البحث الجناني، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.

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