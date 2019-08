أكد جهاز النهر الصناعي بدء وصول المياه بشكل تدريجي عبر المسار الشرقي إلى مدينتي مصراتة وزليتن، مضيفاً أن المياه ستصل إلى طرابلس مع نهاية يوم غد الجمعة إن لم يحدث أي طارئ .

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن عمليات تشغيل الآبار مستمرة وتسير بشكل جيد.

يذكر أن الآبار بمنظومة الحساونة تتعرض هذه الفترة إلى اعتداءات بسبب الظروف الأمنية الراهنة بالبلاد و عدم وجود حماية كافية لها .

