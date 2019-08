مقتل 90 مدنيا وإصابة 200 جراء العنف في مرزق

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا) مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيا» وإصابة «أكثر من 200 شخص» جراء استمرار أعمال العنف في مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا وغارة جوية استهدفت المنطقة يوم 4 أغسطس، وفق بيانات نشرها المكتب اليوم الخميس.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أعمال العنف في مرزق تسببت أيضا في «نزوح أكثر من 1،285 أسرة (حوالي 6425 فردا) داخل مرزوق وإلى المناطق المجاورة»، مشيرا إلى أن بعضهم جرى استضافتهم في الوقت الراهن في أماكن جماعية مرتب حسب السلطات المحلية في المنطقة.

