هؤلاء يرحبون ببيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا

رحب أعضاء كتلة نواب برقة بمجلس النواب ببيان الخارجية المصرية الذي وضع ملامح أساسية للحل السياسي في ليبيا.

وأوضح النواب في بيان لهم أن بيان الخارجية المصرية عالج بعمق “الازمة وفق ثوابت الليبيين التي عبر عنها الاجتماع التشاوري الأخير للنواب بالقاهرة منتصف يوليو الماضي”.

وأشار النواب إلى أن البيان يثبت أن مصر “للجميع في ليبيا وغير منحازة لجهة أو إقليم أو مؤسسة بل تنحاز للشعب الليبي وإدارته الحرة وثوابته المطلقة”.

