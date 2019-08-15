وزارة التعليم بحكومة الوفاق توضح بشأن اعلان نتائج الشهادة الاعدادية

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بيانا أوضحت فيه بشأن الانباء المتداولة حول موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019/2018 في ليبيا بالمنطقة الغربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق في بيان صادر عنها أنها تلفت انتباه عناية طلبة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019/2018، إلى أن عملية التصحيح لا زالت مستمرة ولا صحة لما يشاع عن صدور النتيجة بعد يومين.

وأضافت الوزراة أنه سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية رسميا حين صدورها عبر الاذاعات والقنوات المرئية و موقع الوزارة الرسمي على الانترنت و صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت انباء قد اشارت إلى أنه سيتم اعلان نتيجة الصف التاسع اليوم الخميس، فيما اشارت انباء اخرى الى ان اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي ستتم يوم الاحد المقبل وهو ما نفته الوزارة.

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