البعثة الأممية تطالب بوقف الهجمات على المطارات غرب ليبيا

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،الخميس ،عن استنكارها مما وصفته بالهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة ،مشيرة أن هذه الهجمات تعرض حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.

و شدّدت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور ،مؤكدةمرة اخرى على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية ،مذكرة ة أطراف النزاع بأنه يتوجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تذكر بأن عدم القيام بذلك قد يشكل جريمة حرب.

وكان مطار معيتيقة تعرّض بالأمس،إلى قصف تسبب في مقتل أحد العاملين في المطار وإصابة آخر بجروح كما تسبب في أضرار مادية أسفرت عن إغلاق المطار لعدة ساعات اليوم. وقد أدى ذلك إلى تعطيل حاد في عمليات المطار وترك مئات الركاب عالقين.

وخلال الليل، كانت هناك غارة جوية أعلن عنها الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، وهو منشأة مدنية، مما تسبب في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطار.

ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين كما ويستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.



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