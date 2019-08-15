اخبار ليبيا الان

بعد اتمامهم لمناسك الحج .. الحجاج الليبيين يستعدون لمغادرة الأراضي المقدسة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

جدة 15 أغسطس 2019 (وال) –  أتم حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية المتحدة مناسك الحج لهذا العام، وبعد اتمامهم لمناسك الحج بالأراضي المقدسة يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى مغادرتها مع بداية الأسبوع المقبل  .

وستكون أول رحلة ينطلق من الحجاج الليبيين يوم الأحد المقبل للعودة إلى ديارهم، كما ستعقبها رحلة أخرى في اليوم ذاته من مطار محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة  .

يذكر أنه سافر إلى الأراضي المقدسة لهذا العام عددا من الحجاج الليبيين من ذوي شهداء معارك التحرير التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة . (وال – جدة) ع م/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك