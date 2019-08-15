بعد اتمامهم لمناسك الحج .. الحجاج الليبيين يستعدون لمغادرة الأراضي المقدسة

جدة 15 أغسطس 2019 (وال) – أتم حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية المتحدة مناسك الحج لهذا العام، وبعد اتمامهم لمناسك الحج بالأراضي المقدسة يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى مغادرتها مع بداية الأسبوع المقبل .

وستكون أول رحلة ينطلق من الحجاج الليبيين يوم الأحد المقبل للعودة إلى ديارهم، كما ستعقبها رحلة أخرى في اليوم ذاته من مطار محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة .

يذكر أنه سافر إلى الأراضي المقدسة لهذا العام عددا من الحجاج الليبيين من ذوي شهداء معارك التحرير التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة . (وال – جدة) ع م/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال