تعثر الصيانة يهوي بخدمات مستشفى غدامس

يعتبر مستشفى غدامس العام هو المستشفى الكبير الوحيد الموجود بمدينة غدامس حيث يغطي مسافة تصل الى 400 كلم تقريبا.

ويعمل حاليا المستشفى بنسبة 50 بالمائة من قدرته القصوى بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة التي بدأت منذ العام 2009.

وحاليا الصيانة متوقفة كليا بسبب الظروف والتي تمر بها البلاد من قلة الإمكانيات وعدم تسيير الميزانيات ومغادرة الشركات الدولية والعمالة الأجنبية المنفذة لمثل هذه المشاريع الضخمة.

ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في مشروع الصيانة الـ20 بالمائة فقط وهذا الأمر سبب إرباكا لإدارة المستشفى وقلل من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناشد إدارة المستشفى الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار لهذا المرفق الحيوي والعمل على استكمال الصيانة وذلك بتخصيص الميزانيات الطارئة أو بتكليف شركة قادرة على إكمال مشروع الصيانة في أقرب فرصة ممكنة

يشار إلى أن مستشفى غدامس العام تم الشروع بالعمل فيه سنة 1979 وتم افتتاحه رسميا في سنة 1984، وتبلغ سعته 136 سريرا، ويضم 4 أقسام رئيسية إيوائية هي قسم الأطفال وقسم الجراحة وقسم النساء والولادة وقسم الباطنية، بالإضافة الى بعض الوحدات الأخرى مثل قسم العناية الفائقة وقسم الحضانة وقسم الغسيل الكلوي.

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