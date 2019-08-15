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ميركل تبحث مع سلامة تحديات التوصل إلى الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبلت مستشارة ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل اليوم الخميس، بمقر المستشارية في العاصمة برلين مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ميركل وسلامة عقدا «اجتماعا مطولا تناول التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل إلى الاستقرار».

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أثنت خلال الاجتماع على نشاط الأمم المتحدة في هذا السياق».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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