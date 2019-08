الأمم المتحدة: المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة.

وقالت البعثة في بيان لها، إن هذه الهجمات عرضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.

ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين كما ويستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشددت البعثة على ضرورة إيقاف هذه الهجمات على الفور، مؤكدة على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.

