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الأمم المتحدة: المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة.

وقالت البعثة في بيان لها، إن هذه الهجمات عرضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.

ويعدّ مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى والمتاح للاستخدام من قبل مئات الآلاف من المدنيين كما ويستخدم أيضاً لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشددت البعثة على ضرورة إيقاف هذه الهجمات على الفور، مؤكدة على أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • طالما ان هذه المطارات تستخدم لاغراض عسكرية فهى هدف مشروع الا اذا تم وضع مراقبيين دوليين للتفتيش على هذه المطارات باستمرار ومراقبة دخول وخروج الطائرات من المطار والتاكد من حمولة الطائرات حتى المدنية حتى لا تستخدم لنقل الاسلحة

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