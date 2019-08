برلماني يؤيد تصريحات الخارجية المصرية.. الحل الأمثل لحل الأزمة

قال عضو مجلس النواب سعد البدري ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا هو الحل الأمثل والأنجع للخروج بليبيا من هذا المستنقع الذي لن يؤدي إلا إلي مزيد من الدمار.

وأكد البدري، فى تصريحات خاصة، أن بيان مصر بادرة يجب البناء عليها كخطوط للحل الكامل للأزمة الليبية.

وانتقد البدري ما وصفه بتكالب الأطراف الليبية في المنطقة الغربية ، مؤكدا أن هدفهم هو ثروة ليبيا وتوزيعها، مشيرا إلى ضرورة طرح كافة القضايا وفى مقدمتها الثروة وتوزيعها فى ليبيا للوصول لحل حقيقي وفاعل على الأرض.

