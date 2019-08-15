أهالي غات يحتجون على شح المياه

نظم عدد من شباب محلة غات المركز، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة المياه والصرف الصحي، للمطالبة بحل مشكل شح المياه في المحلة.

وطالب الشبان المحتجون في الوقفة التي تعتبر الثانية خلال أسبوعين، برحيل مدير الشركة لعجزه عن حل المشكلة.

يشار إلى أن غياب التيار الكهربائي وتذبذبه في غات تسبب في توقف العديد من آبار مياه الشرب في المدينة ما أدى إلى انقطاعها على أغلب أحياء المدينة.

وتعاني مدينة غات من عدة أزمات أثرت كثيرا على حياة المواطنين، أهمها غياب الماء والكهرباء، وعدم توفر الوقود، وتعطل أعمال المستشفيات والمصارف نتيجة انقطاع الكهرباء.

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