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ميركل وسلامة يبحثان الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الخميس، اجتماعا مطولا مع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وقالت البعثة الأممية في حسابها بـ”تويتر”، إن ميركل وسلامة بحثا في الاجتماع التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل الى الاستقرار.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن المستشارة الألمانية أثنت على نشاط الأمم المتحدة في هذا السياق.

وكانت ميركل قد أكدت في يوليو الماضي إنها تدعم بقوة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، وتساند جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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