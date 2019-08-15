إبطال مفعول صاروخ في عين زارة وتقديم هواتف للبلاغات

تواصل إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لهيئة السلامة الوطنية في مدينة طرابلس أعمالها لإبطال مفعول مخلفات الاشتباكات من ذخائر الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق القتال على الأطراف الجنوبية للعاصمة.

وأعلنت الإدارة على صفحتها الرسمية أمس الخميس عن قيام فريق العمل بها بإزالة صاروخ راجمة بمنطقة عين زارة كانت تهدد حياة المواطنين في الاحياء السكنية، حسب وصف الإدارة.

وأرفقت الإدارة بالخبر أرقاماً هاتفية للاتصال بالغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية للتبليغ عن أي جسم مشبوه يشكل خطراً على المدنيين :

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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