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إبطال مفعول صاروخ في عين زارة وتقديم هواتف للبلاغات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لهيئة السلامة الوطنية في مدينة طرابلس أعمالها لإبطال مفعول مخلفات الاشتباكات من ذخائر الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق القتال على الأطراف الجنوبية للعاصمة.

وأعلنت الإدارة على صفحتها الرسمية أمس الخميس عن قيام فريق العمل بها بإزالة صاروخ راجمة بمنطقة عين زارة كانت تهدد حياة المواطنين في الاحياء السكنية، حسب وصف الإدارة.

وأرفقت الإدارة بالخبر أرقاماً هاتفية للاتصال بالغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية للتبليغ عن أي جسم مشبوه يشكل خطراً على المدنيين :
021-4775557
021-4773802
021-4779906

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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