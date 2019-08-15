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“المؤقتة” ترسل لـ “بني وليد” ثاني شحنات السلع التموينية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس التسييري بني وليد عن وصول الشحنة الثانية من السلع التموينية أمس الخميس إلى مقر السلع بمدينة بني وليد مقدمة من طرف الحكومة المؤقتة.

ونوهت لجنة الاقتصاد وموازنة الأسعار بالمجلس التسييري بني وليد للمواطنين الذين لم يتم تسجليهم في الجمعيات الاستهلاكية تسليم الوضع العائلي إلى أقرب جمعية لاتمام إجراءات التسجيل والاعتماد في منظومة موازنة الأسعار.. وتنوعت سلع الشحنة الثانية من المواد التموينية حيث شملت الدقيق والأرز والسكر والزيت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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