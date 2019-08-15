“المؤقتة” ترسل لـ “بني وليد” ثاني شحنات السلع التموينية

أعلن المجلس التسييري بني وليد عن وصول الشحنة الثانية من السلع التموينية أمس الخميس إلى مقر السلع بمدينة بني وليد مقدمة من طرف الحكومة المؤقتة.

ونوهت لجنة الاقتصاد وموازنة الأسعار بالمجلس التسييري بني وليد للمواطنين الذين لم يتم تسجليهم في الجمعيات الاستهلاكية تسليم الوضع العائلي إلى أقرب جمعية لاتمام إجراءات التسجيل والاعتماد في منظومة موازنة الأسعار.. وتنوعت سلع الشحنة الثانية من المواد التموينية حيث شملت الدقيق والأرز والسكر والزيت.

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