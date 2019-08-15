واضعة الرئاسي في موقف محرج .. رئاسة وزراء بريطانيا تنشر تفاصيل المحادثة الهاتفية بين ” جونسون” و”السراج”

أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” مكالمة هاتفية من رئيس حكومة الوفاق فائز سراج لتهنئته على تعيينه، وفق بيان نشرته رئاسة الوزراء البريطانية.

ونشرت رئاسة الوزراء البريطانية بياناً جاء مضمونه متناقضاً مع ما أعلنه المكتب الإعلامي للسراج بالخصوص .

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أجرى صباح اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا للمكتب، فأن جونسون، أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد، مضيفا أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من آمد الحرب، وتساهم في تفاقم الازمة ويجب إيقافها.

وعبر جونسون – بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي – خلال المكالمة عن تقديره لجهود حكومة الوفاق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.

وأضاف بيان السراج، بأن جونسون، أكد خلال المكالمة بأن حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة وهي النقطة التي لم ترد أيضاً في البيان البريطاني لا من قريب أو بعيد .

ومن جهته نقل البيان البريطاني – الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه بالنسخة الإنجليزية – أن جونسون شكر السراج على التعاون الوثيق من قبل السلطات الليبية في ضمان تسليم هاشم العبيدي شقيق سلمان منفذ هجوم مانشستر الإرهابي، وهو الأمر الذي لم يأتي على ذكره بيان السراج .

وذكر البيان البريطاني، أن جونسون يتطلع للقاء السراج في أقرب فرصة ممكنة.

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