تعليم تراغن يعتمد نتائج الامتحانات

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شهدت مدرسة تراغن للتعليم الأساسي الشق الثاني الجلسة الختامية للجنة المكلفة بمراجعة نتائج إمتحانات النقل للتعليم الأساسي والمتوسط على مستوى بلدية تراغن.

حضر الجلسة مدير مكتب الامتحانات بعموم منطقة مرزق ومدير مكتب الخدمات التعليمية تراغن وعدد من مديري الوحدات والأقسام بالمكتب ومديري 16 مؤسسة تعليمية في أجواء احتفالية تأتي تتويجاً لعام دراسي حافل بجهد الطلبة وهيئات التدريس على حد سواء وبعمل متواصل للجنة المراجعة لنتائج الامتحانات لاعتمادها في هذه الجلسة الإحتفالية.

تم الاعتماد بتوقيع مشترك من مدير مكتب الامتحانات بمنطقة مرزق ومدير مكتب الخدمات التعليمية تراغن ومدير وحدة الامتحانات في مكتب الخدمات التعليمية وتم تسليم النتائج بمجرد اعتمادها إلى مديري المدارس المعنية لإعلانها لاحقاً في نسبة وصلت إلى 100% في معظمها.

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