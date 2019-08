المتوسط :

‏كشفت قناة العربية عن سقوط عدة قذائف على مطار معيتيقة الدولي.

وأضافت مصادر أنه تم توجيه الطائرات إلى الهبوط في مطار مصراتة.

