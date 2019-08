المتوسط؛

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن تعرضه لقذائف أثناء قدوم رحلات طيران له.

وأوضحت الإدارة أنه تم رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج وكذلك الاجنحة الليبية القادمة من اسطنبول بالهبوط بمطار مصراتة الدولي .

