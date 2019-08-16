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أمن طبرق يتلف كمية كبيرة من الممنوعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قامت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة طبرق بإتلاف كميات من المواد الغذائية المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية في بوابة وادي السهل 15 كيلومتر غربي المدينة.

كما أعدمت الغرفة أقراص ترامادول قدرت بـ 10 آلاف حبة إضافة لكمية من الخمور محلية الصنع .

يُشار إلى أن كل هذه المواد المحظورة والممنوعة تمت مصادرتها قبيل شهر رمضان الماضي.

وحضر عميد بلدية طبرق “فرج هاشم بوالخطابية” عملية إتلاف المواد مثنياً على جهود التمركز الأمني ببوابة وادي السهل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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