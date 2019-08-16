أمن طبرق يتلف كمية كبيرة من الممنوعات

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قامت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة طبرق بإتلاف كميات من المواد الغذائية المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية في بوابة وادي السهل 15 كيلومتر غربي المدينة.

كما أعدمت الغرفة أقراص ترامادول قدرت بـ 10 آلاف حبة إضافة لكمية من الخمور محلية الصنع .

يُشار إلى أن كل هذه المواد المحظورة والممنوعة تمت مصادرتها قبيل شهر رمضان الماضي.

وحضر عميد بلدية طبرق “فرج هاشم بوالخطابية” عملية إتلاف المواد مثنياً على جهود التمركز الأمني ببوابة وادي السهل.

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