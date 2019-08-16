عمادة آداب جالو وعلومها.. تسليم واستلام

شهدت كلية الآداب والعلوم فرع الواحات بمدينة جالو –التابعة لجامعة بنغازي- احتفالية لمراسم التسليم والاستلام بين العميد السابق للكلية “صالح حويل” والعميد الحالي الدكتور “علي حسن” بحضور المجلس التسييري جالو ومقرر أعيان جالو و موظفي الجامعة و هيئة التدريس بها.

ألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أثنت على جهود العميد السابق “حويل” في تسيير عجلة العملية التعليمية وعدم توقفها رغم العديد من المصاعب التي واجهتها الكلية خلال السنوات الماضية.

وقدمت كلية النفط والغاز جالو وكلية الآداب والعلوم الواحات شهادة شكر وتقدير للعميد السابق تقديراً له ولمسيرته الموفقة في قيادة الكلية والحفاظ على جودة الأداء بها من ناحية هيئة التدريس والتلقي العلمي للطلاب .

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