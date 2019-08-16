إصابة القيادي عبدالله بادش في معارك مع الجيش بطرابلس

أصيب معاون آمر الأمن الرئاسي السابق الموالي لحكومة الإنقاذ في ليبيا، عبدالله بادش، خلال مواجهات مسلحة مع الجيش، شهدها محور مطار طرابلس ليل الأربعاء الماضي.

وقال مصدر عسكري مقرب من عمليات المنطقة الغربية، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الجيش بدأت في تنفيذ إحدى المهام الكبيرة في محور العزيزية وفق ما خطط له من قبل غرفة العمليات، وحسب توجيهات القائد العام المشير حفتر“.

وأضاف المصدر: ”أصيب عدد من المسلحين في صفوف الميليشيات، خلال المواجهات مع الجيش في محور مطار طرابلس، منهم القيادي الميليشياوي عبد الله بادش الشهير ‎بالجن والمنتمي لمدينة مصراتة“.

من جانب آخر، شنت قوات الجيش عمليات عسكرية في عدة مواقع من محاور القتال المختلفة في طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن ”مجموعة مؤيدة للجيش نفذت عملية نوعية استهدفت فيها قناصين كانوا موجودين فوق إحدى العمارات بشارع السدرة وتم قتلهم“.

وأوضحت صفحة المركز الإعلامي على ”فيسبوك“ أن ”قوات الميليشيات، وكردٍ على عمليات القوات الموالية للجيش، أشعلت النار في منازل لعسكريين منتسبين للجيش الوطني من أبناء مدينة طرابلس“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية