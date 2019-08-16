القوات المسلحة تحرز تقدما كبيرا بمحور الكسارات في طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات المسلحة العربية الليبية أجبرت قوات الوفاق على التراجع في منطقة الكسارات جنوب طرابلس.

وأوضح المركز أن القوات المسلحة كبدت قوات الوفاق بقيادة أسامة الجويلي خسائر كبيرة ،كما بين المركز الإعلامي أن شخصية قيادية من قوات الوفاق وصلت إلى مستشفى الزاوية تحت حراسة مشددة بعد إصابتها في المواجهات ضد القوات المسلحة .

من جانب آخر أعلنت الغرفة عن مصرع 5 إرهابيين من شورى بنغازي في مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة ومساندة شباب المدينة يوم الخميس في مدينة مرزق.

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