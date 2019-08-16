رئاسة مجلس النواب تدعو أعضاء المجلس لحضور جلسة الاثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.
مجلس النواب شدد في بيان له على أهمية حضور جميع الأعضاء للجلسة التي ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.
دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.
مجلس النواب شدد في بيان له على أهمية حضور جميع الأعضاء للجلسة التي ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.
من حق مجلس النواب محاسبة السراج وباشاغا بتهمة الاستيلاء على السلطة دون وجه حق وتعيين رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا للبلاد ليتولى التحضير للانتخابات
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