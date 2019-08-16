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رئاسة مجلس النواب تدعو أعضاء المجلس لحضور جلسة الاثنين المقبل

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.

مجلس النواب شدد في بيان له على أهمية حضور جميع الأعضاء للجلسة التي ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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