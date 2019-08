المتوسط:

عقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الخميس، اجتماعا مطولا مع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وأوضحت البعثة الأممية في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل إلى الاستقرار.

وأكدت البعثة الأممية أن المستشارة الألمانية أثنت على نشاط الأمم المتحدة في هذا السياق.

The post مباحثات ألمانية أممية للتحديات التي تواجه ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية