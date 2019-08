المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن العمل مستمر في توزيع الوقود، مشيرة إلى توفره في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، والميناء.

وأعلنت الوزارة في تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” رسو باخرة تحمل على متنها 28 مليون لتر من مادة الوقود بميناء طرابلس.

وطمأنت الوزارة، المواطنين على توفر الوقود بشكل كاف، داعية إياهم إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، حذرتا في رسالة إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، من «فشل شركات التوزيع المكلفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها».

واتهمت الرسالة شركات «خدمات الطرق السريعة، والشرارة الذهبية للخدمات النفطية، والراحلة للخدمات النفطية، وليبيا للنفط» بالفشل في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.

The post داخلية الوفاق تدعو لعدم الازدحام أمام محطات الوقود.. وتؤكد توفره في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية