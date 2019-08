بعد تعليق حظرها.. سفينة إنقاذ على متنها مهاجرين تتجه إلى روما

المتوسط:

أفادت سفينة الإنقاذ الإسبانية غير الحكومية «أوبن آرمز» بأن المحكمة الإدارية التابعة لإقليم لاتسيو (عاصمته روما)ـ أصدرت أمرا بتعليق الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية، وأنها تتجه الآن إلى إيطاليا.

كما قامت السفينة، قبل أيام، بإنقاذ 147 مهاجرا، قبالة ساحل ليبيا، وقد رفضت بعدها طلبا من الحكومة الإيطالية أن تعيد هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا مجددا.

وكان وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، أكد الأربعاء الماضي، عدم السماح بفتح أي مرفأ ببلاده لإنزال المهاجرين على متن السفينة الإسبانية، وأخرى، ليبقوا عالقين في البحر المتوسط منذ أيام. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 لاجئ على متن السفينتين، فيما قال سالفيني أن ليبيا «عرضت توفير مرفأ لإنزال 350 منهم».

