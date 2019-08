انعقاد ورشة عمل حول جراحة الأوعية الدموية بمركز طبرق الطبي

المتوسط:

عقد مساء اليوم الخميس الموافق 15.08.2019 مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي اجتماعآ مع الاستشاري جمعه الزوي وذلك على هامش ورشة العمل لجراحة الأوعية الدموية لوضع آلية منظمة للحضور الدوري لإجراء عمليات القسطرة الطرفية بالمركز.

وتعهد المدير العام بتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها هكذا نوع من العمليات و التي تعتبر مكلفة و باهضة الثمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين و ذلك ضمن خطة إدارة المركز لعام 2019 .

