قامت إدارة مطار معيتيقة، بنشر صور لآثار القصف الذي تعرض له المطار، مساء أمس الخميس، والأضرار التي لحقت به، وذلك على صفحة المطار.

وكانت إدارة المطار، قد قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف.

