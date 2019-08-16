تحركات أمنية كبيرة ببنغازي بعد “تفجير الهواري”

تقرير 218

بعد التفجيرات الإرهابية التي طالت مدينة بنغازي خلال المدة الماضية التي كان آخرها استهداف البعثة الأممية ومقتل عدد من أعضائها، بدأت الأجهزة الأمنية في المدينة بالتحرك على الأرض بوتيرة أسرع وإطلاق حملات أمنية وخطط تهدف للقضاء على الخلايا النائمة والجريمة وضبط الأمن العام.

مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز خلال جولة أجراها في بنغازي طالب المشاركين في الخطة الأمنية بالمدينة بضرورة التقيد بالضبط والربط وحسن التعامل مع المواطنين، وضرورة توحيد الجهود من أجل المجاهرة بالأمن وضبط كل الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بدوره أكد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية، رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي انتشار الدوريات الأمنية في الطوق الخارجي لمدينة بنغازي، بما في ذلك البوابات والمداخل السبع للمدينة.

رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي النقيب فرج اقعيم أيضا صرّح بأنهم سيطلقون حملة لبسط الأمن بالمدينة ومساندة جهاز المرور في حملاته اليومية على السيارات المعتمة والتي قد تستغل في الجرائم، داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية.

جهاز الأمن الداخلي أيضا كان حاضرا بقوة حيث أجرى اللواء خليفة حسني رئيس الجهاز جولة على التمركزات الأمنية في مدينة بنغازي؛ لتفقد سير عمل الوحدات الأمنية المشتركة في تأمين المدينة وضرورة المجاهرة بالأمن، والتواجد بمختلف شوارع وأزقة المدينة ومرافقها الحيوية.

تحركات أمنية كبيرة ومجهودات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط الشارع العام وملاحقة الخلايا الإرهابية وضبط المجرمين .

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