طرابلس.. مناقشة الاستعداد لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد أعضاء اللجنة العليا لإمتحانات طلبة الشهادة الثانوية ومراقبي التعليم بالبلديات،اجتماعا مشتركا تم خلاله متابعة آخر المستجدات لانطلاق الامتحانات.

تم خلا الاجتماع الذي عقد بجامعة طرابلس، مناقشة آخر الاستعدادات، ودراسة سير عملية الإمتحانات النهائية للشهادة الثانوية، وتم تقسيم اللجنة المركزية إلى عدة لجان :- – لجنة تاجوراء-ومقرها كلية الشريعة بنات. – لجنة سوق الجمعة – ومقرها كلية التربية طرابلس -باب تاجوراء. – أبو سليم – ورقه بن نوفل بجوار النجم الساطع. -طرابلس المركز-مقر لجنة مراقبة التعليم مدرسة امعيتيقة. – قاطع أ -مقر اللجنة صالة الإجتماعات بمركز اللغات.

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