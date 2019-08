المتوسط:

كلّف القائد العام للجيش، خليفة حفتر، الخميس، النقيب فرج قعيم برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وحذّر قعيم، في أول تصريح له عقب التعيين، من وجود خلايا إرهابية نائمة بمدينة بنغازي وتوعد بمطاردتها ومكافحتها.

وأفاد قعيم، أن عمل الجهاز سينطلق اعتبارًا من الأحد المقبل، ويشمل متابعة جميع الأمور الأمنية المتعلقة بالإرهاب، مبينا أن الجهاز ”سيقود حملات على السيارات غير المرخصة، والتي بها زجاج معتم“، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع عناصر الجهاز.

تكليف النقيب فرج قعيم برئاسة الجهاز، جاء بعد فترة قضاها موقوفًا عن العمل على خلفية تعاونه مع حكومة الوفاق حين كلّفته بمهام وكيل وزارة الداخلية التابعة لها، قبل أن يفرج عنه بقرار من حفتر.

The post في أول تصريح له.. “قعيم” يحذر من وجود خلايا إرهابية في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية