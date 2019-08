“أمن تاجوراء”: نعمل على تأمين محطات الوقود

المتوسط:

أفادت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بأنه لازالت وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالدعم المركزي – فرع تاجوراء تعمل في منتصف الليل بتاريخ (15-8-2019).

وتقوم الإدارة بتأمين وحماية محطات الوقود طيلة (24ساعة) وحركة دخول وخروج المواطنين للتزود بالوقود، ولازالت الدوريات تعمل دون كلل أو ملل ومواجهة أي خرق أمني في أي محطة وقود والتصدي له وضبط أي شخص يُحاول عرقلة حركة التزود بالوقود ، علماً بأنه لم يَعد هناك أي إزدحام على أغلب المحطات الواقعة في نطاق بلديتي تاجوراء والقربوللي والتي نقوم بتأمينها.

وتستمر عملية تأمين المحطات وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع بهذا الخصوص إلى حين الإنتهاء من أي إزدحام أو إشكاليات تواجه المُواطن في تعبئة الوقود.

