للمرة الثانية خلال أسبوعين.. احتجاجات في غات تنديدا بانقطاع مياه الشرب

قام عدد من أهالي مدينة غات بوقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر شركة المياه والصرف الصحي، تنديدا بتردي الأوضاع في المدينة وشح المياه.

وطالب الأهالي، في الوقفة التي تعتبر الثانية خلال أسبوعين، بحل مشكل شح المياه في المحلة، ورحيل مدير الشركة لعجزه عن حل المشكلة.

ورفع المتظاهرون لافتات توضح حجم المعاناة التي يعيشونها جراء انقطاع مياه الشرب المستمر

وطالب الأهالي المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أمام المواطنين والعمل على توصيل الخدمات للأهالي

يشار إلى أن غياب التيار الكهربائي وتذبذبه في غات تسبب في توقف العديد من آبار مياه الشرب في المدينة ما أدى إلى انقطاعها على أغلب أحياء المدينة.

وتعاني مدينة غات من عدة أزمات أثرت كثيرا على حياة المواطنين، أهمها غياب الماء والكهرباء، وعدم توفر الوقود، وتعطل أعمال المستشفيات والمصارف نتيجة انقطاع الكهرباء.

