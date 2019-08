وزير الداخلية الأسبق: السراج والجويلى يدفعان المرتزقة لقتل الليبيين

خاص المتوسط/ حنان منير:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نسبة كبيرة من الأفارقة يرتدون ملابس أجنبية وماركات معروفة، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال وزير الداخلية الأسبق، صالح المسماري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أيها الليبيون تمعنوا الصور الواردة بهذا المقطع أنها طرابلس ساحة الشهداء، أو الساحة الخضراء المهم ساحة في العاصمة وفى العيد انظروا التغيير الديموغرافي ونسبة الليبيين إلى الافارقة لاحظوا ملابس الأجانب وأحذيتهم الماركات وقارنوا بينها وبين ما يرتديه الليبيين في عيدهم لتشاهدوا الغزو”

وأضاف المسماري، ” هؤلاء مرتزقه يدفع لهم السراج والجويلى ليقتلوكم وليغزوكم استيقظوا قبل أن تصيروا غرباء في وطنكم انه الغزو الوثنى”

