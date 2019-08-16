أسعار العملات الأجنبية مع ختام تداولات الأسبوع

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع ختام تداولات الأسبوع.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير واثني عشر قرشا (4.12) منخفضا بذلك قرشين على ما كان السعر عليه يوم الأربعاء الماضي، أما اليورو فقد تم تداوله بأربعة دنانير وستين قرشا (4.60) ليخسر من قيمته قرشين.

أما الذهب كسر عيار 18 فقد تم بيعه بمئة واثنين وأربعين (142) دينارا للغرام، وتجدر الإشارة إلى أن السوق أغلقت أيام عطلة عيد الأضحى خلال الأسبوع الماضي قبل أن يعود التداول فيه يومي الأربعاء والخميس بشكل جزئي.

أما على صعيد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية فقد سجلت انخفاضا طفيفا وبيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بأربعة وسبعين قرشا (0.74) لليرة، منخفضة بذلك ما مقداره قرش واحد.

أما الجنيه المصري فتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند أربعة وعشرين (0.24) قرشا للجنيه، بينما بيع الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية بدينار وخمسة وأربعين قرشا (1.45).

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