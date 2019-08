الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل مغايرة لما نشره مكتب السراج بشأن اتصاله بجونسون

المتوسط:

كشفت الحكومة البريطانية، أن رئيس وزرائها بوريس جونسون، تلقى مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وذلك لتهنئته على منصبه الجديد.

وأفادت الحكومة البريطانية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن جونسون شكر السراج على التعاون الوثيق من قبل السلطات الليبية في ضمان تسليم هاشم العبيدي، شقيق مفجر مانشستر أرينا، سلمان العببدي.

وأشارت الحكومة، إلى أن الجانبان ناقشا الصراع المستمر في ليبيا، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وضرورة العودة إلى الحوار السياسي، متطلعين إلى الاجتماع في أقرب فرصة.

فيما نشرت حكومة الوفاق، نصًا مختلفًا للمحادثة التي جرت بين رئيسي الوزراء، مشيرة إلى أنهما بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، اليوم الخميس، إن جونسون، أكد خلال المكالمة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد، وجدد التأكيد بأن حكومة الوفاق تعتبر الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة.

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء البريطاني، قال إن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب، وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها، معبرا عن تقديره لجهود حكومة الوفاق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.

من جهته، أعرب السراج، عن تقديره للموقف البريطاني تجاه حكومة الوفاق والأزمة الليبية، وقدم تلخيصا للوضع القائم، وما ارتكبته “القوة المعتدية” على العاصمة طرابلس من انتهاكات وتجاوزات طالت المدنيين والمرافق المدنية وتسببت في موجات نزوح للسكان، بحسب البيان.

