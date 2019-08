المتوسط:

أفادت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية، بأن السلاح الجوي العربي الليبي اليوم الجمعة الموافق 16 اغسطس يقوم بإعادة الزيارة لمطار زوارة وذلك بضرب أحد الهناقر التي تأوي الطائرات التركية المسيرة.

كما تم ضرب هناقر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش بحوالي 1.5 كم، وبذلك نكرر ان اي مكان يتعامل مع اي جهة اجنبية يعتبر هدف مشروع للقوات الجوية العربية الليبية.

