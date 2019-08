المتوسط:

أفادت إدارة مطار معيتيقة، بأنه ستباشر بعد قليل الشركات الناقلة باستقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل.

وتمنت الإدارة، السلامة للموظفين والعاملين والمسافرين بالمطار.

