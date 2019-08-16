إيطاليا تقدم مليوني يورو لدعم برامج يونسيف في ليبيا

أعلنت الحكومة الإيطالية، تخصيص مبلغ مليوني يورو لدعم برنامج اليونيسف في ليبيا لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة والمياه وحماية الأطفال الأكثر ضعفًا وتتضرراً من النزاع في ليبيا.

ووفقا لليونسيف، فأن البرنامج الذي سيستمر لمدة عامين، يستهدف 13 بلدية لتقديم الدعم لحوالي 5،000 طفل و2،000 أسرة وسيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع السلطات المحلية في ليبيا والمنظمات غير الحكومية.

وأكد سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أن حكومة بلاده تلتزم بدعم الأطفال الأكثر ضعفاً وعائلاتهم في ليبيا، ودعم العمل الذي يقوم به شركاء التنمية كمنظمة اليونيسف لتعزيز وصول كل طفل إلى الخدمات الأساسية والتمتع ببيئة آمنة.

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019، فإن هناك ما يقدر بنحو 823،000 شخص، بمن فيهم حوالي 248،000 طفل، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة استمرار النزاع وغياب الاستقرار وعدم توفر الخدمات الأساسية.

ويتمثل المتضررين في الأشخاص النازحين وغير النازحين المتأثرين بالنزاع والعائدين والمجتمعات المضيفة وطالبي اللجوء والمهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب كون ليبيا على مفترق طريق الهجرة، فإن أعداد الأطفال الغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ازدياد.

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