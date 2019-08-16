افتتاح مطار سبها بعد تأمينه من قبل الجيش

أكد عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، في تصريحات لـ218 إعادة افتتاح مطار سبها، اليوم الجمعة، بعد إغلاقه لأعوام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة.

وأوضح الخيالي خلال حديثه أن قوات تتبع الجيش الوطني وأجهزة أمنية أخرى بينها الأمن الداخلي تُشارك في عمليات تأمين المطار.

وحول أول الرحلات التي سيستقبلها المطار اليوم، قال عميد بلدية سبها إنها تتبع الخطوط الجوية الليبية وستكون قادمة من مدينة بنغازي، ومن المتوقع أن تصل المطار عصر اليوم.

وأشار الخيالي إلى أنه من المتوقع أن يصل على متن رحلة الخطوط الجوية الليبية وفود تمثل الوزارات والهيئات التابعة للحكومة المؤقتة.

يُذكر أن مطار سبها قد توقف عن العمل منذ التاسع من يناير 2014 بسبب الظروف الأمنية التي كانت تشهدها المدينة حينها.

وكان مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، قد صرح في يوليو الماضي لـ218 أن مصلحة الطيران منحت الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى مطار سبها الدولي، بعد انتهاء أعمال الصيانة داخله والتي استمرت لنحو 4 أشهر.

وأُنشئ مطار سبها الدولي في أواخر الستينيات، ويعتبر المنفذ الجوي الدولي الوحيد للمنطقة الجنوبية وبإعادة تشغيله سيساهم في تخفيف معاناة سكان المنطقة الجنوبية وتسهيل حركتهم ورحلاتهم.

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