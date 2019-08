وصول شحنة من الأدوية والمستلزمات لمراكز الرعاية بمنطقة الشورى

المتوسط:

تسلمت منطقة الشورى الإدارية الواقعة على بعد 50 كم عن منطقة الكفرة، شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية العامة لتلبية احتياجات جميع مراكز الرعاية الصحية الواقعة بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى محمد حسن يوسف” أن الشحنة ستغطي احتياجات مجمع عيادات ليبيا والمركز الصحي المختار وعيادتي السرير والنهر لمدة 4 أشهر قادمة، مؤكدًا على إحالة احتياجات المراكز الصحية من الأجهزة والمعدات الطبية أيضًا إلى السيد الوكيل العام لتوفيرها خلال المدة القادمة.

ويأتي وصول الشحنة استجابة إلى خطاب وجهه مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى إلى وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” يشكو فيه النقص الحاد في الأدوية العامة والمستلزمات والمعدات الطبية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي من ليبيا.

