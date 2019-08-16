جمود في جبهات المعارك جنوب طرابلس – فيديو

يسود نوع من الجمود على خريطة الميدان جنوب العاصمة الليبية طرابلس فبعد أكثر من مئة يوم من المعارك لم تسجل أي مؤشرات على حصول تقدم او تراجع، وبعد انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلن قبولها “الجيش الوطني الليبي” في العاصمة طرابلس لمدة 48 ساعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي وافقت عليها أيضا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وجاءت استجابة “الجيش الليبي” بعد اقتراح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث مستجدات الأزمة الليبية، إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع، تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماعا رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي، مشيرا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.

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المصدر/ RT