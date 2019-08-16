اللواء منفور يكشف عن الأهداف المستهدفة بالغارات في زوارة وأبوكماش

ليبيا – أعلنت غرفة العمليات الجوية الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الإغارة يوم الجمعة على مطار زوارة غربي البلاد مجدداً .

وقال آمر الغرفة اللواء محمد منفور في تصريح لـ المرصد بأن مقاتلاتهم قامت بإعادة زيارة لمطار زوارة وذلك لضرب احد المستودعات ( هنغر ) التي تأوي الطائرات التركية المسيرة .

وكشف منفور أيضاً عن إستهدافهم ( هناغر ) أكد بأنها تُستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش بحوالي 1.5 كم .

وختم اللواء منفور ان اي مكان يتعامل مع اي جهة اجنبية يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الجوية الليبية في أي مكان من البلاد .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية