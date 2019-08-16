اخبار ليبيا الان

اللواء منفور يكشف عن الأهداف المستهدفة بالغارات في زوارة وأبوكماش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت غرفة العمليات الجوية الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الإغارة يوم الجمعة على مطار زوارة غربي البلاد مجدداً .

وقال آمر الغرفة اللواء محمد منفور في تصريح لـ المرصد بأن مقاتلاتهم قامت بإعادة زيارة لمطار زوارة وذلك لضرب احد المستودعات ( هنغر )  التي تأوي الطائرات التركية المسيرة .

وكشف منفور أيضاً عن إستهدافهم ( هناغر ) أكد بأنها تُستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش بحوالي 1.5 كم  .

وختم اللواء منفور ان اي مكان يتعامل مع اي جهة اجنبية يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الجوية الليبية في أي مكان من البلاد  .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك